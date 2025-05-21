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Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

21 мая 2025 г. 17:50

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
  • Политтехнолог Тарас Загородний;
  • Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Убийство Портнова;
  • Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение войны, — NYT;
  • США против упоминания о "дальнейшей поддержке" Украины в заявлении G7, — Politico;
  • Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией;
  • Кандидат в президенты Польши готов пойти на требование РФ по Украине в НАТО. Туск ответил.

Напомним, что Зеленский проинформировал премьер-министра Польши Туска о разговоре с Трампом.

В то же время глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал политику Трампа в отношении России.

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18:18 Зеленский обсудил с генсеком НАТО планы по прекращению огня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 Поджог дома Стармера — задержан еще один украинец

18:11 Экономические перспективы — что будет с курсом доллара в Украине

18:05 Победительница МастерШеф-14 Никишина рассказала о своем заработке

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08:00 Зеленский готов к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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23:21 Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция