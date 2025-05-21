Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 мая.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
- Политтехнолог Тарас Загородний;
- Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Убийство Портнова;
- Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение войны, — NYT;
- США против упоминания о "дальнейшей поддержке" Украины в заявлении G7, — Politico;
- Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией;
- Кандидат в президенты Польши готов пойти на требование РФ по Украине в НАТО. Туск ответил.
Напомним, что Зеленский проинформировал премьер-министра Польши Туска о разговоре с Трампом.
В то же время глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал политику Трампа в отношении России.