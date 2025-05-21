Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;

Политтехнолог Тарас Загородний;

Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Убийство Портнова;

Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение войны, — NYT;

США против упоминания о "дальнейшей поддержке" Украины в заявлении G7, — Politico;

Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с Россией;

Кандидат в президенты Польши готов пойти на требование РФ по Украине в НАТО. Туск ответил.

Напомним, что Зеленский проинформировал премьер-министра Польши Туска о разговоре с Трампом.

В то же время глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал политику Трампа в отношении России.