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Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

21 травня 2025 р. 17:50

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

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13:12 Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський готовий до переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • Інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
  • Політтехнолог Тарас Загородній;
  • Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • Убивство Портнова;
  • Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія повинні самі знайти рішення війни, — NYT;
  • США проти згадки про "подальшу підтримку" України у заяві G7, — Politico;
  • Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією;
  • Кандидат у президенти Польщі готовий піти на вимогу РФ щодо України в НАТО. Туск відповів.

Нагадаємо, що Зеленський поінформував прем'єр-міністра Польщі Туска про розмову з Трампом.

Водночас глава Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував політику Трампа щодо Росії.

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18:55 Папа за мир — що думають у Львові про перемовини з РФ

18:47 У Києві з’явився Музей магнітів — подробиці та відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Чекайте дощів — яка температура повітря буде в Харкові завтра

18:28 Конфлікт в одеській маршрутці закінчився різаниною

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