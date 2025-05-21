Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

Інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;

Політтехнолог Тарас Загородній;

Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Убивство Портнова;

Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія повинні самі знайти рішення війни, — NYT;

США проти згадки про "подальшу підтримку" України у заяві G7, — Politico;

Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією;

Кандидат у президенти Польщі готовий піти на вимогу РФ щодо України в НАТО. Туск відповів.

Нагадаємо, що Зеленський поінформував прем'єр-міністра Польщі Туска про розмову з Трампом.

Водночас глава Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував політику Трампа щодо Росії.