Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 травня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
- Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- Інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
- Політтехнолог Тарас Загородній;
- Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Убивство Портнова;
- Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія повинні самі знайти рішення війни, — NYT;
- США проти згадки про "подальшу підтримку" України у заяві G7, — Politico;
- Зеленський заявив про готовність до нових переговорів з Росією;
- Кандидат у президенти Польщі готовий піти на вимогу РФ щодо України в НАТО. Туск відповів.
Нагадаємо, що Зеленський поінформував прем'єр-міністра Польщі Туска про розмову з Трампом.
Водночас глава Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував політику Трампа щодо Росії.