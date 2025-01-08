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Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

8 января 2025 г. 8:00

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся закончить войну в Украине за полгода. А заместительницу главы Минветеранов уволили из-за оскорблений в сторону военного.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров;
  • ветеранка, боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Галушка Екатерина;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • военный аналитик Дмитрий Снегирев;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • эксперт по вопросам пенсионного обеспечения;
  • эксперт с вопросов пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
  • экономический эксперт, депутат парламента Молдовы (2009-2014 гг.) Вячеслав Ионицэ.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • удастся ли Трампу закончить войну за полгода;
  • заместительницу главы Минветеранов уволили из-за заявления экс-сотрудника ведомства;
  • Рада рассмотрит отправку подразделений ВСУ за границу во время военного положения: что известно.

Ранее в Минветеранов инициировали служебную проверку из-за информации об оскорблениях заместителя Русланы Величко-Трифонюк в сторону ветерана.

А Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спровоцировал агрессивную войну" России против нашего государства.

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08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

08:35 Очереди на границе Украины — к чему стоит приготовиться водителям

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