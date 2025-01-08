Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся закончить войну в Украине за полгода. А заместительницу главы Минветеранов уволили из-за оскорблений в сторону военного.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров;

ветеранка, боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Галушка Екатерина;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус;

политолог Игорь Рейтерович;

военный аналитик Дмитрий Снегирев;

начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

эксперт по вопросам пенсионного обеспечения;

эксперт с вопросов пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;

экономический эксперт, депутат парламента Молдовы (2009-2014 гг.) Вячеслав Ионицэ.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

удастся ли Трампу закончить войну за полгода;

заместительницу главы Минветеранов уволили из-за заявления экс-сотрудника ведомства;

Рада рассмотрит отправку подразделений ВСУ за границу во время военного положения: что известно.

Ранее в Минветеранов инициировали служебную проверку из-за информации об оскорблениях заместителя Русланы Величко-Трифонюк в сторону ветерана.

А Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спровоцировал агрессивную войну" России против нашего государства.