Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся закончить войну в Украине за полгода. А заместительницу главы Минветеранов уволили из-за оскорблений в сторону военного.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров;
- ветеранка, боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Галушка Екатерина;
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус;
- политолог Игорь Рейтерович;
- военный аналитик Дмитрий Снегирев;
- начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- эксперт по вопросам пенсионного обеспечения;
- эксперт с вопросов пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
- экономический эксперт, депутат парламента Молдовы (2009-2014 гг.) Вячеслав Ионицэ.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- удастся ли Трампу закончить войну за полгода;
- заместительницу главы Минветеранов уволили из-за заявления экс-сотрудника ведомства;
- Рада рассмотрит отправку подразделений ВСУ за границу во время военного положения: что известно.
Ранее в Минветеранов инициировали служебную проверку из-за информации об оскорблениях заместителя Русланы Величко-Трифонюк в сторону ветерана.
А Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спровоцировал агрессивную войну" России против нашего государства.