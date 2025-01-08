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Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2025 р. 08:00

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

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21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

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17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться закінчити війну в Україні за пів року. А заступницю глави Мінветеранів звільнили через образи в бік військового.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  •  військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров;
  • ветеранка, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Галушка Катерина;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;
  • начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
  • економічний експерт, депутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • чи вдаться Трампу закінчити війну за пів року;
  • заступницю глави Мінветеранів звільнили через заяву ексспівробітника відомства;
  • Рада розгляне відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану: що відомо.

Раніше в Мінветеранів ініціювали службову перевірку через інформацію про образи заступниці Руслани Величко-Трифонюк в бік ветерана.

А Трамп звинуватив Байдена у тому, що той "спровокував агресивну війну" Росії проти нашої держави.

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09:28 Вночі ворог атакував Україну дронами — скільки цілей збила ППО

09:27 Катастрофа у Чорному морі — мазут наближається до Одеси

09:23 Киянка відсудила у ПриватБанку 37 356 гривень — деталі справи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:18 "Фашистська держава" — Алієв пригрозив Вірменії "знищенням"

09:17 У ВООЗ проінформували щодо загроз метапневмовірусу

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08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

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22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE