Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться закінчити війну в Україні за пів року. А заступницю глави Мінветеранів звільнили через образи в бік військового.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров;

ветеранка, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Галушка Катерина;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;

політолог Ігор Рейтерович;

військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;

начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;

економічний експерт, депутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

чи вдаться Трампу закінчити війну за пів року;

заступницю глави Мінветеранів звільнили через заяву ексспівробітника відомства;

Рада розгляне відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану: що відомо.

Раніше в Мінветеранів ініціювали службову перевірку через інформацію про образи заступниці Руслани Величко-Трифонюк в бік ветерана.

А Трамп звинуватив Байдена у тому, що той "спровокував агресивну війну" Росії проти нашої держави.