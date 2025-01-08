Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться закінчити війну в Україні за пів року. А заступницю глави Мінветеранів звільнили через образи в бік військового.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров;
- ветеранка, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Галушка Катерина;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;
- політолог Ігор Рейтерович;
- військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;
- начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
- економічний експерт, депутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- чи вдаться Трампу закінчити війну за пів року;
- заступницю глави Мінветеранів звільнили через заяву ексспівробітника відомства;
- Рада розгляне відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану: що відомо.
Раніше в Мінветеранів ініціювали службову перевірку через інформацію про образи заступниці Руслани Величко-Трифонюк в бік ветерана.
А Трамп звинуватив Байдена у тому, що той "спровокував агресивну війну" Росії проти нашої держави.