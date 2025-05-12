Заявление Трампа о мире и ответ Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о заявлении американского лидера Дональда Трампа относительно мирных переговоров Украины и РФ в Турции. Также узнаем позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно прямого диалога с Москвой.
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Другие темы эфира
- Возможно ли введение миротворцев в Украину — новое заявление Макрона
- Сможет ли Запад заставить Путина вернуться к миру — заявление Кира Стармера
- Стоит ли Украине садиться за стол переговоров уже в Стамбуле — позиция Дональда Трампа
Гости сегодняшнего эфира:
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- политолог-эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
- политолог Антон Малеев.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет находиться в Турции, где готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о завершении войны.
Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.