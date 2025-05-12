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Заявление Трампа о мире и ответ Зеленского — эфир День.LIVE

Заявление Трампа о мире и ответ Зеленского — эфир День.LIVE

12 мая 2025 г. 13:00

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Заявление Трампа о мире и ответ Зеленского — эфир День.LIVE

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о заявлении американского лидера Дональда Трампа относительно мирных переговоров Украины и РФ в Турции. Также узнаем позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно прямого диалога с Москвой.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Возможно ли введение миротворцев в Украину — новое заявление Макрона
  • Сможет ли Запад заставить Путина вернуться к миру — заявление Кира Стармера
  • Стоит ли Украине садиться за стол переговоров уже в Стамбуле — позиция Дональда Трампа

Гости сегодняшнего эфира:

  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • политолог-эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • политолог Антон Малеев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет находиться в Турции, где готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о завершении войны.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

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