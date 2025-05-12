Заявление Трампа о мире и ответ Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о заявлении американского лидера Дональда Трампа относительно мирных переговоров Украины и РФ в Турции. Также узнаем позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно прямого диалога с Москвой.

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Гости сегодняшнего эфира:

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

политолог-эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

политолог Антон Малеев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет находиться в Турции, где готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о завершении войны.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.