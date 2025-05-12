Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE arrow
Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

12 травня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

Text

Папа Лев XIV зустрівся з представниками ЗМІ — прямий ефір

Text

Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

10 травня 2025
Text

Батьки зустріли сина, якого РФ утримувала у полоні

9 травня 2025
Text

Як у Києві крадуть гроші на ремонті укриттів — ефір "Наша справа"

Text

Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

Text

Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

Text

Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

Text

Мерц та фон дер Ляєн роблять заяви про Україну — трансляція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про заяву американського лідера Дональда Трампа щодо мирних переговорів України та РФ у Туреччині. Також дізнаємося позицію Президента України Володимира Зеленського щодо прямого діалогу з Москвою.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Чи можливе введення миротворців до України — нова заява Макрона
  • Чи зможе Захід змусити Путіна повернутися до миру — заява Кіра Стармера
  • Чи варто Україні сідати за стіл переговорів уже в Стамбулі — позиція Дональда Трампа

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • політолог-експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • політолог Антон Малеєв.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині, де готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для переговорів про завершення війни. 

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на перемовини з Росією в Туреччині.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:05 Єрмак пояснив, чому Трамп підтримав Україну після Ватикану

13:01 Фігуранти справи про яйця по 17 грн вийшли з-за ґрат, — нардепка

Text

13:00 Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

12:45 Пенсія для людей із залежністю — які суми виплачують у Польщі

12:39 Зеленський вперше поговорив з новим Папою Левом XIV — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 На Одещині прикордонниця допомагала потрапити за кордон — ціна

12:29 Армія РФ атакувала автомобіль енергетиків на Сумщині — є загиблий

12:23 Безкоштовні медпослуги для УБД — що змінилось 2025 року

12:16 Польща закриває генконсульство Росії у Кракові

12:06 Ziferblat поїхали в Базель не лише заради Євробачення — деталі

13:05 Єрмак пояснив, чому Трамп підтримав Україну після Ватикану

13:01 Фігуранти справи про яйця по 17 грн вийшли з-за ґрат, — нардепка

12:45 Пенсія для людей із залежністю — які суми виплачують у Польщі

12:39 Зеленський вперше поговорив з новим Папою Левом XIV — деталі

12:32 На Одещині прикордонниця допомагала потрапити за кордон — ціна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:29 Армія РФ атакувала автомобіль енергетиків на Сумщині — є загиблий

12:23 Безкоштовні медпослуги для УБД — що змінилось 2025 року

12:16 Польща закриває генконсульство Росії у Кракові

12:06 Ziferblat поїхали в Базель не лише заради Євробачення — деталі

12:04 Huawei представила HarmonyOS для ПК — чим вона краща за Windows

06:00 Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео)

8 травня

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона