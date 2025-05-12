Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про заяву американського лідера Дональда Трампа щодо мирних переговорів України та РФ у Туреччині. Також дізнаємося позицію Президента України Володимира Зеленського щодо прямого діалогу з Москвою.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;

доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

політолог-експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

політолог Антон Малеєв.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині, де готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для переговорів про завершення війни.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на перемовини з Росією в Туреччині.