Заява Трампа щодо миру і відповідь Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про заяву американського лідера Дональда Трампа щодо мирних переговорів України та РФ у Туреччині. Також дізнаємося позицію Президента України Володимира Зеленського щодо прямого діалогу з Москвою.
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Інші теми ефіру
- Чи можливе введення миротворців до України — нова заява Макрона
- Чи зможе Захід змусити Путіна повернутися до миру — заява Кіра Стармера
- Чи варто Україні сідати за стіл переговорів уже в Стамбулі — позиція Дональда Трампа
Гості сьогоднішнього ефіру:
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
- доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- політолог-експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
- політолог Антон Малеєв.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині, де готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для переговорів про завершення війни.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на перемовини з Росією в Туреччині.