Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались частично недоукомплектованными. В то же время США направила Украине новый пакет военной помощи.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;
- политический эксперт Дмитрий Васильев;
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
- экономист Олег Пендзин;
- футуролог Виталий Кулик;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;
- военный эксперт Иван Ступак.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже;
- Песков: Зеленский должен "дать указание на возобновление диалога" на базе стамбульских договоренностей;
- потери России и Украины на войне;
- пакет помощи Украине от США;
- политика Трампа по отношению к Украине после инаугурации;
- переданные Украине Abrams оказались частично недоукомплектованными и не слишком эффективными, — Салливан;
- Силам обороны передали новые украинские ракеты-дроны "Пекло";
- военные обвинили председателя Днепропетровского облсовета во лжи относительно постройки укреплений;
- падение режима Асада в Сирии;
- новые возможности для Израиля и на фоне ситуации в Сирии;
- Сибига заявил, что Украина готова проложить путь к возобновлению отношений с Сирией;
- Ермак в Лондоне встретился с Залужным;
- Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ;
- Минюст: в Украине построят новые тюрьмы;
- индекс "Оливье";
- украинцы в ЕС: почти 4,2 миллиона имеют временную защиту;
- отмена результатов выборов в Румынии;
- некачественные мины на фронте: их заменят бесплатно.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасностной помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов.
Кроме того, Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Теперь воздушное пространство будет дополнительно защищено.