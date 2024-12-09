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Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались частично недоукомплектованными. В то же время США направила Украине новый пакет военной помощи.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;
  • политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • экономист Олег Пендзин;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;
  • военный эксперт Иван Ступак.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже;
  • Песков: Зеленский должен "дать указание на возобновление диалога" на базе стамбульских договоренностей;
  • потери России и Украины на войне;
  • пакет помощи Украине от США;
  • политика Трампа по отношению к Украине после инаугурации;
  • переданные Украине Abrams оказались частично недоукомплектованными и не слишком эффективными, — Салливан;
  • Силам обороны передали новые украинские ракеты-дроны "Пекло";
  • военные обвинили председателя Днепропетровского облсовета во лжи относительно постройки укреплений;
  • падение режима Асада в Сирии;
  • новые возможности для Израиля и на фоне ситуации в Сирии;
  • Сибига заявил, что Украина готова проложить путь к возобновлению отношений с Сирией;
  • Ермак в Лондоне встретился с Залужным;
  • Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ;
  • Минюст: в Украине построят новые тюрьмы;
  • индекс "Оливье";
  • украинцы в ЕС: почти 4,2 миллиона имеют временную защиту;
  • отмена результатов выборов в Румынии;
  • некачественные мины на фронте: их заменят бесплатно.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасностной помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов.

Кроме того, Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Теперь воздушное пространство будет дополнительно защищено.

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09:02 Элитные породы кошек — сколько стоят роскошные животные на OLX

09:01 Авария на синей ветке метро в Киеве — сколько средств потратили

08:45 Жилищные субсидии — какие изменения ожидаются после Нового года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:39 Воздушные силы назвали количество БпЛА, которые сбила ПВО ночью

08:30 Во Львове мать оставила младенца, но передумала — решение суда

08:15 Рискованные инвестиции — 5 направлений, что приведут к потерям

08:05 Эрдоган считает себя и Путина двумя лидерами в мире

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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам