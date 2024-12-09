Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались частично недоукомплектованными. В то же время США направила Украине новый пакет военной помощи.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;

политический эксперт Дмитрий Васильев;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

экономист Олег Пендзин;

футуролог Виталий Кулик;

нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;

военный эксперт Иван Ступак.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже;

Песков: Зеленский должен "дать указание на возобновление диалога" на базе стамбульских договоренностей;

потери России и Украины на войне;

пакет помощи Украине от США;

политика Трампа по отношению к Украине после инаугурации;

переданные Украине Abrams оказались частично недоукомплектованными и не слишком эффективными, — Салливан;

Силам обороны передали новые украинские ракеты-дроны "Пекло";

военные обвинили председателя Днепропетровского облсовета во лжи относительно постройки укреплений;

падение режима Асада в Сирии;

новые возможности для Израиля и на фоне ситуации в Сирии;

Сибига заявил, что Украина готова проложить путь к возобновлению отношений с Сирией;

Ермак в Лондоне встретился с Залужным;

Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ;

Минюст: в Украине построят новые тюрьмы;

индекс "Оливье";

украинцы в ЕС: почти 4,2 миллиона имеют временную защиту;

отмена результатов выборов в Румынии;

некачественные мины на фронте: их заменят бесплатно.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасностной помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов.

Кроме того, Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Теперь воздушное пространство будет дополнительно защищено.