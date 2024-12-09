Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що передані Україні танки Abrams виявилися частково недоукомплектованими. Водночас США надіслала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- політичний експерт Дмитро Васильєв;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- економіст Олег Пендзин;
- футуролог Віталій Кулик;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко;
- військовий експерт Іван Ступак.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- зустріч Зеленського з Трампом та Макроном у Парижі;
- Пєсков: Зеленський має "дати вказівку на відновлення діалогу" на базі стамбульських домовленостей;
- втрати Росії та України на війні;
- пакет допомоги Україні від США;
- політика Трампа щодо України після інавгурації;
- передані Україні Abrams виявилися частково недоукомплектованими та не надто ефективними, — Салліван;
- Силам оборони передали нові українські ракети-дрони "Пекло";
- військові звинуватили голову Дніпропетровської облради у брехні щодо побудови укріплень;
- падіння режиму Асада у Сирії;
- нові можливості для Ізраїлю та тлі ситуації в Сирії;
- Сибіга заявив, що Україна готова прокласти шлях до відновлення відносин із Сирією;
- Єрмак у Лондоні зустрівся із Залужним;
- Державний оператор тилу реформував систему закупівель для ЗСУ;
- Мін’юст: в Україні збудують нові тюрми;
- індекс "Олів’є";
- українці в ЄС: майже 4,2 мільйона мають тимчасовий захист;
- скасування результатів виборів у Румунії;
- неякісні міни на фронті: їх замінять безплатно.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів.
Крім того, Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Тепер повітряний простір буде додатково захищений.