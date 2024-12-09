Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що передані Україні танки Abrams виявилися частково недоукомплектованими. Водночас США надіслала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

політичний експерт Дмитро Васильєв;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

економіст Олег Пендзин;

футуролог Віталій Кулик;

нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко;

військовий експерт Іван Ступак.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

зустріч Зеленського з Трампом та Макроном у Парижі;

Пєсков: Зеленський має "дати вказівку на відновлення діалогу" на базі стамбульських домовленостей;

втрати Росії та України на війні;

пакет допомоги Україні від США;

політика Трампа щодо України після інавгурації;

передані Україні Abrams виявилися частково недоукомплектованими та не надто ефективними, — Салліван;

Силам оборони передали нові українські ракети-дрони "Пекло";

військові звинуватили голову Дніпропетровської облради у брехні щодо побудови укріплень;

падіння режиму Асада у Сирії;

нові можливості для Ізраїлю та тлі ситуації в Сирії;

Сибіга заявив, що Україна готова прокласти шлях до відновлення відносин із Сирією;

Єрмак у Лондоні зустрівся із Залужним;

Державний оператор тилу реформував систему закупівель для ЗСУ;

Мін’юст: в Україні збудують нові тюрми;

індекс "Олів’є";

українці в ЄС: майже 4,2 мільйона мають тимчасовий захист;

скасування результатів виборів у Румунії;

неякісні міни на фронті: їх замінять безплатно.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів.

Крім того, Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Тепер повітряний простір буде додатково захищений.