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Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

09 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

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20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

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20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

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18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

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14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

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08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
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17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

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14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що передані Україні танки Abrams виявилися частково недоукомплектованими. Водночас США надіслала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко; 
  • економіст Олег Пендзин;
  • футуролог  Віталій Кулик; 
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко; 
  • військовий експерт Іван Ступак.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • зустріч Зеленського з Трампом та Макроном у Парижі; 
  • Пєсков: Зеленський має "дати вказівку на відновлення діалогу" на базі стамбульських домовленостей;
  • втрати Росії та України на війні;
  • пакет допомоги Україні від США;
  • політика Трампа щодо України після інавгурації; 
  • передані Україні Abrams виявилися частково недоукомплектованими та не надто ефективними, — Салліван;
  • Силам оборони передали нові українські ракети-дрони "Пекло";
  • військові звинуватили голову Дніпропетровської облради у брехні щодо побудови укріплень;
  • падіння режиму Асада у Сирії;
  • нові можливості для Ізраїлю та тлі ситуації в Сирії;
  • Сибіга заявив, що Україна готова прокласти шлях до відновлення відносин із Сирією;
  • Єрмак у Лондоні зустрівся із Залужним;
  • Державний оператор тилу реформував систему закупівель для ЗСУ;
  • Мін’юст: в Україні збудують нові тюрми;
  • індекс "Олів’є";
  • українці в ЄС: майже 4,2 мільйона мають тимчасовий захист;
  • скасування результатів виборів у Румунії;
  • неякісні міни на фронті: їх замінять безплатно.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів. 

Крім того, Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Тепер повітряний простір буде додатково захищений.

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08:30 У Львові мати лишила немовля, але передумала — рішення суду

08:15 Ризиковані інвестиції — 5 напрямків, які призведуть до втрат

08:05 Ердоган вважає себе та Путіна двома лідерами у світі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 ТЦК проігнорував заяву на відстрочку — чоловік подав до суду

08:00 Допомога у 6,5 тис. грн до кінця року — хто отримає виплати

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20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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