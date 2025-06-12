Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о российском диктаторе Владимире Путине. В то же время Россия уже потеряла в войне против Украины более миллиона солдат.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 12 июня.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
- Военный адвокат Олег Леонтьев;
- Политтехнолог Олег Постернак;
- Основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк;
- Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- Народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- В Индии разбился пассажирский самолет: первые подробности;
- Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели;
- Трамп: я начинаю думать, что Путину все равно, он теряет много солдат в Украине;
- ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, — Генштаб;
- Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО;
- В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус.
Ранее стало известно, состоится ли встреча Зеленского и Трампа во время саммита G7.
Напомним, что недавно Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с Путиным.