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Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

12 июня 2025 г. 13:22

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19:00 Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о российском диктаторе Владимире Путине. В то же время Россия уже потеряла в войне против Украины более миллиона солдат.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 12 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • Военный адвокат Олег Леонтьев;
  • Политтехнолог Олег Постернак;
  • Основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк;
  • Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • Народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • В Индии разбился пассажирский самолет: первые подробности;
  • Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели;
  • Трамп: я начинаю думать, что Путину все равно, он теряет много солдат в Украине;
  • ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, — Генштаб;
  • Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО;
  • В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус.

Ранее стало известно, состоится ли встреча Зеленского и Трампа во время саммита G7.

Напомним, что недавно Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с Путиным.

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21:42 Трамп выразил разочарование Россией и Украиной — что сказал

21:29 В Киеве авто "слетело" в подземку — в полиции показали видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:56 Харлан не попала в сборную Украины на чемпионат Европы

20:44 Рютте назвал три главные темы, которые обсудят на саммите НАТО

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