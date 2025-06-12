Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о российском диктаторе Владимире Путине. В то же время Россия уже потеряла в войне против Украины более миллиона солдат.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 12 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

Военный адвокат Олег Леонтьев;

Политтехнолог Олег Постернак;

Основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк;

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

Народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

В Индии разбился пассажирский самолет: первые подробности;

Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели;

Трамп: я начинаю думать, что Путину все равно, он теряет много солдат в Украине;

ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, — Генштаб;

Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО;

В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус.

Ранее стало известно, состоится ли встреча Зеленского и Трампа во время саммита G7.

Напомним, что недавно Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с Путиным.