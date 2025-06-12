Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про російського диктатора Володимира Путіна. Водночас Росія вже втратила у війні проти України понад мільйон солдатів.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 12 червня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
- Військовий адвокат Олег Леонтьєв;
- Політтехнолог Олег Постернак;
- Засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк;
- Кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- Народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- В Індії розбився пасажирський літак: перші подробиці;
- Сибіга: Росія втратила понад мільйон солдатів і не досягла жодної мети;
- Трамп: я починаю думати, що Путіну все одно, він втрачає багато солдатів в Україні;
- ЗСУ вразили об'єкт ВПК в Московській області, — Генштаб;
- Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО;
- До Києва прибув глава Міноборони Німеччини Пісторіус.
Раніше стало відомо, чи відбудеться зустріч Зеленського та Трампа під час саміту G7.
Нагадаємо, що нещодавно Трамп прокоментував останню телефонну розмову з Путіним.