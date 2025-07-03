Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о российском ударе по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК. Также узнаем официальную позицию США относительно приостановления военной помощи Украине.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- За сутки более 180 боевых столкновений на фронте — сводка Генштаба;
- В Украине впервые отмечают День армейской авиации;
- В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые дома;
- Зеленский встретился с представителями бизнеса США в Украине;
- Глава НАТО высмеял Лаврова за его прогноз о распаде Североатлантического альянса;
- Президент Чехии сделал заявление о военной помощи Украине;
- Макрон после разговора с Путиным заявил Зеленскому, что диктатор отвергает прекращение огня.
Гости сегодняшнего эфира:
- эксперт по медицинскому праву, заместитель министра здравоохранения Украины (2014-2015) Наталья Лисневская;
- экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- политтехнолог Олег Постернак;
- представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Напомним, утром 3 июля россияне нанесли удар по городу Полтава, попав беспилотниками по территории ТЦК.
Также мы писали, что в ночь на 2 июня стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других боеприпасов в Украину. Оружие было уже на территории Польши.