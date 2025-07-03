Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о российском ударе по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК. Также узнаем официальную позицию США относительно приостановления военной помощи Украине.

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Другие темы эфира:

За сутки более 180 боевых столкновений на фронте — сводка Генштаба;

В Украине впервые отмечают День армейской авиации;

В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые дома;

Зеленский встретился с представителями бизнеса США в Украине;

Глава НАТО высмеял Лаврова за его прогноз о распаде Североатлантического альянса;

Президент Чехии сделал заявление о военной помощи Украине;

Макрон после разговора с Путиным заявил Зеленскому, что диктатор отвергает прекращение огня.

Гости сегодняшнего эфира:

эксперт по медицинскому праву, заместитель министра здравоохранения Украины (2014-2015) Наталья Лисневская;

экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

политтехнолог Олег Постернак;

представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Напомним, утром 3 июля россияне нанесли удар по городу Полтава, попав беспилотниками по территории ТЦК.

Также мы писали, что в ночь на 2 июня стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других боеприпасов в Украину. Оружие было уже на территории Польши.