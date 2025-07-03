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Главная arrow Відео arrow Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE arrow
Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

3 июля 2025 г. 13:16

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Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

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Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2025
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Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

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Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

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Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

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Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

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Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

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Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2025
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Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

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Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

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13:16 Заявление США об Украине и удар РФ по Полтаве — эфир День.LIVE

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08:00 Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2025
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21:49 Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

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20:05 Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

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19:00 Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о российском ударе по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК. Также узнаем официальную позицию США относительно приостановления военной помощи Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • За сутки более 180 боевых столкновений на фронте — сводка Генштаба;
  • В Украине впервые отмечают День армейской авиации;
  • В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые дома;
  • Зеленский встретился с представителями бизнеса США в Украине;
  • Глава НАТО высмеял Лаврова за его прогноз о распаде Североатлантического альянса;
  • Президент Чехии сделал заявление о военной помощи Украине; 
  • Макрон после разговора с Путиным заявил Зеленскому, что диктатор отвергает прекращение огня.

Гости сегодняшнего эфира:

  • эксперт по медицинскому праву, заместитель министра здравоохранения Украины (2014-2015) Наталья Лисневская;
  • экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Напомним, утром 3 июля россияне нанесли удар по городу Полтава, попав беспилотниками по территории ТЦК.

Также мы писали, что в ночь на 2 июня стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других боеприпасов в Украину. Оружие было уже на территории Польши.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:05 Львовская компания незаконно добывала песок — какой приговор суда

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