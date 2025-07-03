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Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

03 липня 2025 р. 13:16

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Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

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17:51 Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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13:16 Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

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08:00 Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2025
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21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

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20:05 Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про російський удар по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК. Також дізнаємося офіційну позицію США щодо призупинення військової допомоги Україні.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • За добу понад 180 бойових зіткнень на фронті — зведення Генштабу;
  • В Україні вперше відзначають День армійської авіації;
  • В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки;
  • Зеленський зустрівся з представниками бізнесу США в Україні;
  • Глава НАТО висміяв Лаврова за його прогноз щодо розпаду Північноатлантичного альянсу;
  • Президент Чехії зробив заяву про військову допомогу Україні;
  • Макрон після розмови з Путіним заявив Зеленському, що диктатор відкидає припинення вогню.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • експертка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров’я України (2014–2015) Наталія Лісневська;
  • економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, вранці 3 липня росіяни завдали удару по місту Полтава, влучивши безпілотниками по території ТЦК.

Також ми писали, що в ніч проти 2 червня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших боєприпасів до України. Зброя була вже на території Польщі.

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21:36 Один із КПП працюватиме з обмеженнями — деталі від ДПСУ

21:17 Помер зірка "Вбити Білла" Майкл Медсен — що трапилось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:10 У Києві знову чутно вибухи — що відомо

20:59 Сирський відповів на допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини

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