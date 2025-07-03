Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про російський удар по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК. Також дізнаємося офіційну позицію США щодо призупинення військової допомоги Україні.

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Інші теми ефіру:

За добу понад 180 бойових зіткнень на фронті — зведення Генштабу;

В Україні вперше відзначають День армійської авіації;

В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки;

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу США в Україні;

Глава НАТО висміяв Лаврова за його прогноз щодо розпаду Північноатлантичного альянсу;

Президент Чехії зробив заяву про військову допомогу Україні;

Макрон після розмови з Путіним заявив Зеленському, що диктатор відкидає припинення вогню.

Гості сьогоднішнього ефіру:

експертка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров’я України (2014–2015) Наталія Лісневська;

економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

політтехнолог Олег Постернак;

речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, вранці 3 липня росіяни завдали удару по місту Полтава, влучивши безпілотниками по території ТЦК.

Також ми писали, що в ніч проти 2 червня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших боєприпасів до України. Зброя була вже на території Польщі.