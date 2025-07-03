Заява США щодо України та удар РФ по Полтаві — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про російський удар по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК. Також дізнаємося офіційну позицію США щодо призупинення військової допомоги Україні.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- За добу понад 180 бойових зіткнень на фронті — зведення Генштабу;
- В Україні вперше відзначають День армійської авіації;
- В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки;
- Зеленський зустрівся з представниками бізнесу США в Україні;
- Глава НАТО висміяв Лаврова за його прогноз щодо розпаду Північноатлантичного альянсу;
- Президент Чехії зробив заяву про військову допомогу Україні;
- Макрон після розмови з Путіним заявив Зеленському, що диктатор відкидає припинення вогню.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- експертка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров’я України (2014–2015) Наталія Лісневська;
- економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- політтехнолог Олег Постернак;
- речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Нагадаємо, вранці 3 липня росіяни завдали удару по місту Полтава, влучивши безпілотниками по території ТЦК.
Також ми писали, що в ніч проти 2 червня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших боєприпасів до України. Зброя була вже на території Польщі.