Заявление США и кадровые изменения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Заместитель спикера Госдепартамента США Миньон Хьюстон подтвердила, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к достижению прочного мира. Тем временем президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ.

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О чем эфир

Главными темами утреннего эфира Новини.LIVE станут:

Поддержка Украины правительством Трампа на пути к приближению мира и окончанию войны;

Новое назначение Зеленского в Воздушных силах ВСУ;

Ответ РФ и Китая на приказ Трампа вывести атомные подводные лодки на боевые рубежи ближе к России.

Среди гостей в студии:

Гончарук Валерий, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям.

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление относительно визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

А также в США дали ответ, снизит ли Трамп введенные пошлины.