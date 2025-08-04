Заявление США и кадровые изменения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Заместитель спикера Госдепартамента США Миньон Хьюстон подтвердила, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к достижению прочного мира. Тем временем президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ.
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О чем эфир
Главными темами утреннего эфира Новини.LIVE станут:
- Поддержка Украины правительством Трампа на пути к приближению мира и окончанию войны;
- Новое назначение Зеленского в Воздушных силах ВСУ;
- Ответ РФ и Китая на приказ Трампа вывести атомные подводные лодки на боевые рубежи ближе к России.
Среди гостей в студии:
- Гончарук Валерий, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
- Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям.
Напомним, Дональд Трамп сделал заявление относительно визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.
А также в США дали ответ, снизит ли Трамп введенные пошлины.