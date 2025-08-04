Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Заступниця речника Держдепартаменту США Міньйон Г'юстон підтвердила, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну на шляху до досягнення тривалого миру. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ.
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Про що ефір
Головними темами ранкового ефіру Новини.LIVE стануть:
- Підтримка України урядом Трампа на шляху до наближення миру та закінчення війни;
- Нове призначення Зеленського в Повітряних силах ЗСУ;
- Відповідь РФ та Китаю на наказ Трампа вивести атомні підводні човни на бойові рубежі ближче до Росії.
Серед гостей у студії:
- Гончарук Валерій, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
- Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
- Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
- Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
- Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин.
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву щодо візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Росії.
А також у США дали відповідь, чи знизить Трамп запроваджені мита.