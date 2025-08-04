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Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2025 р. 08:00

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Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

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17:50 Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

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08:00 Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2025
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21:34 Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

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21:00 Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

Заступниця речника Держдепартаменту США Міньйон Г'юстон підтвердила, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну на шляху до досягнення тривалого миру. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Головними темами ранкового ефіру Новини.LIVE стануть:

  • Підтримка України урядом Трампа на шляху до наближення миру та закінчення війни;
  • Нове призначення Зеленського в Повітряних силах ЗСУ;
  • Відповідь РФ та Китаю на наказ Трампа вивести атомні підводні човни на бойові рубежі ближче до Росії.

Серед гостей у студії:

  • Гончарук Валерій, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву щодо візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Росії.

А також у США дали відповідь, чи знизить Трамп запроваджені мита.

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19:14 У Генштабі підтвердили удар по аеропорту в Сочі та дещо пообіцяли

19:11 Зеленський підбив підсумки візиту на Харківщину — звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:01 Землетрус пошкодив базу атомних підводних човнів Росії — фото

18:55 Вимираючий ровесник динозаврів — де зустрічається на Одещині

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