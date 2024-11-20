Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Игорь Чаленко, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, кандидат политических наук Алексей Якубин и политтехнолог Олег Постернак. В частности, они обсудят предупреждение от посольства Соединенных Штатов Америки об угрозе массированного обстрела Украины.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что Украина проиграет в войне, если США сократят помощь.

Они также обсудят информацию, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие в Украине из-за страха поссориться с Китаем.

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "массированном" воздушном нападении на Украину 20 ноября и объявило о временном прекращении работы.

Впоследствии дипломаты США заявили, что это решение не связано с обострением ядерной риторики Кремля.