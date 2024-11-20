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Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

20 листопада 2024 р. 13:09

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13:09 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

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20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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13:09 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Ігор Чаленко, голова підкомітету з питань енергоощадження та енергоефективності Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, кандидат політичних наук Олексій Якубін та політтехнолог Олег Постернак. Зокрема, вони обговорять попередження від посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу масованого обстрілу України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 

Гості ефіру прокоментують заяву Президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна програє у війні, якщо США скоротять допомогу.

Вони також обговорять інформацію, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю в Україні через страх посваритися з Китаєм.

Нагадаємо, посольство США в Києві попередило про можливий "масований" повітряний напад на Україну 20 листопада та оголосило про тимчасове припинення роботи.

Згодом дипломати США заявили, що це рішення не пов'язане із загостренням ядерної риторики Кремля.

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Всі Новини Статті Відео
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13:09 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:03 Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні

13:00 Мокрий сніг і сильний вітер — попередження від синоптика Діденко

12:46 Пенсії УБД — як оформити та скільки платять

12:40 Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Одесити, постраждалі від атак РФ, отримають компенсацію — яку

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13:09 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE