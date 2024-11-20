Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Ігор Чаленко, голова підкомітету з питань енергоощадження та енергоефективності Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, кандидат політичних наук Олексій Якубін та політтехнолог Олег Постернак. Зокрема, вони обговорять попередження від посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу масованого обстрілу України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву Президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна програє у війні, якщо США скоротять допомогу.

Вони також обговорять інформацію, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю в Україні через страх посваритися з Китаєм.

Нагадаємо, посольство США в Києві попередило про можливий "масований" повітряний напад на Україну 20 листопада та оголосило про тимчасове припинення роботи.

Згодом дипломати США заявили, що це рішення не пов'язане із загостренням ядерної риторики Кремля.