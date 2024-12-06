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Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

6 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

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12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

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12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

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11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

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Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Text

12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, нардеп Олег Дунда, бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерала Бена Ходжеса Марк Войджер, офицер ВСУ Олеся Баженова, общественный активист София Черепанова и научный сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого Инна Силантьева. В частности, они обсудят заявление главнокомандующего Александра Сырского из Курской области.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют новый дрон-ракету "Пекло", изготовленную в Украине.

Они отреагируют на то, что Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ.

Среди других тем:

  • на 20 тыс. грн выросла средняя зарплата чиновников с начала 2024 года;
  • НАПК готовит законопроект, который позволит конфисковать активы у коррумпированных членов МСЭК;
  • международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов;
  • визит Ермака в США;
  • медиков больше не будут переводить в пехоту;
  • вероятное наступление на Запорожье и Херсон.

Напомним, украинские военные получили новейший беспилотник-ракету "Пекло", созданный концерном "Укроборонпром". Его уже продемонстрировали руководству страны и Вооруженных сил.

Также украинская делегация находится с визитом в США. Глава Офиса президента Андрей Ермак уже побывал в Вашингтоне, Нью-Йорке и Флориде.

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18:08 В Одессе засияла главная елка города — как это было, фото

18:02 Зимняя страна на ВДНХ — что подготовили для киевлян на праздники

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Apple готовит iPhone-раскладушку — когда появится на рынке

17:58 Касается всех украинцев — что нужно знать о ценах на продукты

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

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12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

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11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет