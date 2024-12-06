Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, нардеп Олег Дунда, бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерала Бена Ходжеса Марк Войджер, офицер ВСУ Олеся Баженова, общественный активист София Черепанова и научный сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого Инна Силантьева. В частности, они обсудят заявление главнокомандующего Александра Сырского из Курской области.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют новый дрон-ракету "Пекло", изготовленную в Украине.

Они отреагируют на то, что Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ.

Среди других тем:

на 20 тыс. грн выросла средняя зарплата чиновников с начала 2024 года;

НАПК готовит законопроект, который позволит конфисковать активы у коррумпированных членов МСЭК;

международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов;

визит Ермака в США;

медиков больше не будут переводить в пехоту;

вероятное наступление на Запорожье и Херсон.

Напомним, украинские военные получили новейший беспилотник-ракету "Пекло", созданный концерном "Укроборонпром". Его уже продемонстрировали руководству страны и Вооруженных сил.

Также украинская делегация находится с визитом в США. Глава Офиса президента Андрей Ермак уже побывал в Вашингтоне, Нью-Йорке и Флориде.