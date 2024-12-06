Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, нардеп Олег Дунда, колишній спеціальний радник командувача американських військ у Європі генерала Бена Ходжеса Марк Войджер, офіцер ЗСУ Олеся Баженова, громадська активістка Софія Черепанова та науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Інна Силантьєва. Зокрема, вони обговорять заяву головнокомандувача Олександра Сирського з Курської області.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують новий дрон-ракету "Пекло", яку виготовили в Україні.

Вони відреагують на те, що Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ.

Серед інших тем:

на 20 тисяч грн зросла середня зарплата чиновників з початку 2024 року;

НАЗК готує законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи у корумпованих членів МСЕК;

міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів;

візит Єрмака в США;

медиків більше не переводитимуть до піхоти;

ймовірний наступ на Запоріжжя і Херсон.

Нагадаємо, українські військові отримали новітній безпілотник-ракету "Пекло", створений концерном "Укроборонпром". Його вже продемонстрували керівництву країни та Збройних сил.

Також українська делегація перебуває з візитом у США. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже побував у Вашингтоні, Нью-Йорку та Флориді.