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Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

06 грудня 2024 р. 17:50

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

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13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

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13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

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12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

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11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

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11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, нардеп Олег Дунда, колишній спеціальний радник командувача американських військ у Європі генерала Бена Ходжеса Марк Войджер, офіцер ЗСУ Олеся Баженова, громадська активістка Софія Черепанова та науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Інна Силантьєва. Зокрема, вони обговорять заяву головнокомандувача Олександра Сирського з Курської області.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують новий дрон-ракету "Пекло", яку виготовили в Україні.

Вони відреагують на те, що Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ.

Серед інших тем:

  • на 20 тисяч грн зросла середня зарплата чиновників з початку 2024 року;
  • НАЗК готує законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи у корумпованих членів МСЕК;
  • міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів;
  • візит Єрмака в США;
  • медиків більше не переводитимуть до піхоти;
  • ймовірний наступ на Запоріжжя і Херсон.

Нагадаємо, українські військові отримали новітній безпілотник-ракету "Пекло", створений концерном "Укроборонпром". Його вже продемонстрували керівництву країни та Збройних сил.

Також українська делегація перебуває з візитом у США. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже побував у Вашингтоні, Нью-Йорку та Флориді.

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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17:46 Польоти в Україні під час війни — чи реально відкрити аеропорти

17:42 Росіяни вдарили по Кривому Рогу — є загиблі та постраждалі

17:38 Чи може Україна прив’язати гривню до євро і що тоді буде з курсом

17:35 Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

17:23 Погрожував підірвати гранату — в Одесі КОРД взяв рецидивіста

17:20 У Києві презентували книгу про жінок-військових

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

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12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

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11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

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11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років