Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал контрнаступательные действия на фронте. А в НАТО поддержали разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечер. Live в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- журналист Сергей Ауслендер;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Задерейко Андрей;
- соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- в НАТО поддержали разрешение Украине бить вглубь России;
- ЕС продолжит поддерживать Украину вне зависимости от политики новой администрации США;
- Сырский анонсировал контрнаступление ВСУ;
- 64% украинцев поддерживают начало переговоров по замораживанию боевых действий;
- страны G7 могут "приостановить" ордер МКС на арест Нетаньяху;
- Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане.
Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что следующие восемь недель до инаугурации Дональда Трампа на пост президента США станут решающими.
Также мы писали, что США передают Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов.