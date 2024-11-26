Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал контрнаступательные действия на фронте. А в НАТО поддержали разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер. Live в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Задерейко Андрей;

соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

в НАТО поддержали разрешение Украине бить вглубь России;

ЕС продолжит поддерживать Украину вне зависимости от политики новой администрации США;

Сырский анонсировал контрнаступление ВСУ;

64% украинцев поддерживают начало переговоров по замораживанию боевых действий;

страны G7 могут "приостановить" ордер МКС на арест Нетаньяху;

Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане.

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что следующие восемь недель до инаугурации Дональда Трампа на пост президента США станут решающими.

Также мы писали, что США передают Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов.