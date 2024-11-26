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Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

26 ноября 2024 г. 17:50

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

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13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

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13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

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13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

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12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

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11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

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10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

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13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

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13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

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11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

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10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал контрнаступательные действия на фронте. А в НАТО поддержали разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер. Live в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Задерейко Андрей;
  • соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • в НАТО поддержали разрешение Украине бить вглубь России;
  • ЕС продолжит поддерживать Украину вне зависимости от политики новой администрации США;
  • Сырский анонсировал контрнаступление ВСУ;
  • 64% украинцев поддерживают начало переговоров по замораживанию боевых действий;
  • страны G7 могут "приостановить" ордер МКС на арест Нетаньяху;
  • Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане.

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что следующие восемь недель до инаугурации Дональда Трампа на пост президента США станут решающими.

Также мы писали, что США передают Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов.

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19:04 В ГУР объяснили, как Россия пытается дестабилизировать украинцев

18:49 В ГСЧС показали последствия авиаудара по Сумам — двое погибших

18:43 Украинцам отказывают в бронировании — какие есть основания

18:31 В Сумах идет спасательная операция на месте удара, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:17 Укрзализныця запускает новый рейс из Харькова в Черновцы — дата

18:12 Поддержка жен УБД — какие льготы можно оформить в декабре

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

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13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

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13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

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12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

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11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

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