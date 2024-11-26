Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував контрнаступальні дії на фронті. А в НАТО підтримали дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

депутат Київради, перший заступник голови комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами Задерейко Андрій;

співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

у НАТО підтримали дозвіл Україні бити вглиб Росії;

ЄС продовжить підтримувати Україну незалежно від політики нової адміністрації США;

Сирський анонсував контрнаступ ЗСУ;

64% українців підтримують початок переговорів щодо заморожування бойових дій;

країни G7 можуть "призупинити" ордер МКС на арешт Нетаньягу;

Ізраїль дав попередню згоду на припинення вогню у Лівані.

Раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що наступні вісім тижнів до інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США стануть вирішальними.

Також ми писали, що США передають Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.