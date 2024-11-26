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Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

26 листопада 2024 р. 17:50

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10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

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18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

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17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував контрнаступальні дії на фронті. А в НАТО підтримали дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • депутат Київради, перший заступник голови комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами Задерейко Андрій;
  • співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • у НАТО підтримали дозвіл Україні бити вглиб Росії;
  • ЄС продовжить підтримувати Україну незалежно від політики нової адміністрації США;
  • Сирський анонсував контрнаступ ЗСУ;
  • 64% українців підтримують початок переговорів щодо заморожування бойових дій;
  • країни G7 можуть "призупинити" ордер МКС на арешт Нетаньягу;
  • Ізраїль дав попередню згоду на припинення вогню у Лівані.

Раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що наступні вісім тижнів до інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США стануть вирішальними.

Також ми писали, що США передають Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. 

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18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

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13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

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12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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