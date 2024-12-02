Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

В понедельник, 2 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем, чего следует ожидать от сегодняшнего визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

еще 5 миллионов украинцев уедут из Украины из-за проблем со светом и отоплением зимой, — The Times;

Украина снизила импорт электроэнергии в ноябре;

за один день более 2,5 миллиона украинцев подали заявления на "тысячу Зеленского";

схемы уклонения от мобилизации: как ТЦК зарабатывают на фиктивных справках;

до 1 января военные, осуществившие СЗЧ, могут добровольно вернуться на службу со всеми социальными гарантиями — советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян;

в Украине могут изменить программу подготовки офицеров и увеличить сроки обучения.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

военный аналитик Евгений Дикий;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, Шольц рассказал, как Германия помогает Украине в войне против российских оккупантов.

Также Зеленский вместе с Шольцом посетили раненых военных. В настоящее время бойцы проходят лечение и реабилитацию.