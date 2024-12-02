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Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2024 г. 18:04

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

В понедельник, 2 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем, чего следует ожидать от сегодняшнего визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • еще 5 миллионов украинцев уедут из Украины из-за проблем со светом и отоплением зимой, — The Times;
  • Украина снизила импорт электроэнергии в ноябре;
  • за один день более 2,5 миллиона украинцев подали заявления на "тысячу Зеленского";
  • схемы уклонения от мобилизации: как ТЦК зарабатывают на фиктивных справках;
  • до 1 января военные, осуществившие СЗЧ, могут добровольно вернуться на службу со всеми социальными гарантиями — советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян;
  • в Украине могут изменить программу подготовки офицеров и увеличить сроки обучения.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, Шольц рассказал, как Германия помогает Украине в войне против российских оккупантов.

Также Зеленский вместе с Шольцом посетили раненых военных. В настоящее время бойцы проходят лечение и реабилитацию.

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19:14 Умер легендарный футболист, выигрывавший Лигу чемпионов

19:08 Открытие елки — во Львове поделились планами на Рождество

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы