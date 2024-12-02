Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

В понеділок, 2 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обгноворимо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо, чого варто очікувати від сьогоднішнього візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

ще 5 мільйонів українців поїдуть з України через проблеми зі світлом та опаленням зимою, — The Times;

Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді;

за один день більше 2,5 мільйона українців подали заявки на "тисячу Зеленського";

схеми ухилення від мобілізації: як ТЦК заробляють на фіктивних довідках;

до 1 січня військові, які здійснили СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу з усіма соціальними гарантіями, — радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян;

в Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

військовий аналітик Євген Дикий;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію.