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Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

02 грудня 2024 р. 18:04

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18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

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18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

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08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

В понеділок, 2 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обгноворимо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо, чого варто очікувати від сьогоднішнього візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • ще 5 мільйонів українців поїдуть з України через проблеми зі світлом та опаленням зимою, — The Times;
  • Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді;
  • за один день більше 2,5 мільйона українців подали заявки на "тисячу Зеленського";
  • схеми ухилення від мобілізації: як ТЦК заробляють на фіктивних довідках;
  • до 1 січня військові, які здійснили СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу з усіма соціальними гарантіями, — радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян;
  • в Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію. 

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18:40 Як перейти в іншу військову частину на підставі ВЛК через Армія+

18:31 Відключення світла завтра — в Укренерго оновили графік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 Військові-дезертири та СЗЧ повернуться на службу з соцгарантіями

17:59 Бізнес на мільйони — в Одесі закрили тютюновий завод

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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

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