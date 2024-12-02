Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

В понеділок, 2 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обгноворимо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо, чого варто очікувати від сьогоднішнього візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:
- ще 5 мільйонів українців поїдуть з України через проблеми зі світлом та опаленням зимою, — The Times;
- Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді;
- за один день більше 2,5 мільйона українців подали заявки на "тисячу Зеленського";
- схеми ухилення від мобілізації: як ТЦК заробляють на фіктивних довідках;
- до 1 січня військові, які здійснили СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу з усіма соціальними гарантіями, — радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян;
- в Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- військовий аналітик Євген Дикий;
- колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.
Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.
Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію.