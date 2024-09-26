Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE arrow
Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

26 сентября 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении президента Польши Анджея Дуды о планах России атаковать три украинских АЭС и получение Украиной дальнобойных снарядов от США. День был богат событиями, поэтому обсудим заявление Кремля об изменении ядерной доктрины и ситуации на фронте.

Посмотреть эфир можно в 17:50 на Youtube-канале Новини.LIVE по ссылке .

О чем эфир

Главные темы эфира Вечір.LIVE 26 сентября:

  • если Россия атакует украинские АЭС, необходимо будет немедленно вмешаться — заявление Анджея Дуды;
  • в Кремле заявили, что изменение ядерной доктрины — это сигнал "недружественным странам" о последствиях;
  • Украина получит крылатые авиабомбы JSOW от США, которые могут бить на расстояние до 110 км;
  • Зеленский поблагодарил президента США, Конгресс и обеих партий за 7,9 млрд долларов для Украины;
  • российский дрон пролетел на критически низкой высоте над Ровенской АЭС;
  • а фронте "горячее" на Покровском направлении — Генштаб сообщил, где сейчас активно штурмует враг;
  • СМИ пишут, что Пентагон просил передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских атомных электростанций от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.

Ранее Новини.LIVE писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, как предотвратить удары российских оккупантов по украинским атомным электростанциям. Он отметил, что это включает в себя несколько составляющих, среди которых усиление противовоздушной обороны, давление через МАГАТЭ и самое главное — принуждение.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

17:17 Аренда квартир для студентов — что предлагают в Одессе

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

17:17 Аренда квартир для студентов — что предлагают в Одессе

17:12 Винтовки и гранаты — на польской границе обнаружили схрон с оружием

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ