Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении президента Польши Анджея Дуды о планах России атаковать три украинских АЭС и получение Украиной дальнобойных снарядов от США. День был богат событиями, поэтому обсудим заявление Кремля об изменении ядерной доктрины и ситуации на фронте.

Посмотреть эфир можно в 17:50 на Youtube-канале Новини.LIVE по ссылке .

О чем эфир

Главные темы эфира Вечір.LIVE 26 сентября:

если Россия атакует украинские АЭС, необходимо будет немедленно вмешаться — заявление Анджея Дуды;

в Кремле заявили, что изменение ядерной доктрины — это сигнал "недружественным странам" о последствиях;

Украина получит крылатые авиабомбы JSOW от США, которые могут бить на расстояние до 110 км;

Зеленский поблагодарил президента США, Конгресс и обеих партий за 7,9 млрд долларов для Украины;

российский дрон пролетел на критически низкой высоте над Ровенской АЭС;

а фронте "горячее" на Покровском направлении — Генштаб сообщил, где сейчас активно штурмует враг;

СМИ пишут, что Пентагон просил передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских атомных электростанций от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.

Ранее Новини.LIVE писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, как предотвратить удары российских оккупантов по украинским атомным электростанциям. Он отметил, что это включает в себя несколько составляющих, среди которых усиление противовоздушной обороны, давление через МАГАТЭ и самое главное — принуждение.