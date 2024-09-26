Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо планів Росії атакувати три українські АЕС та отримання Україною далекобійних снарядів від США. День був багатий на події, тож також обговоримо заяву Кремля про зміну ядерної доктрини та ситуацію на фронті.

Подивитися ефір можна о 17:50 на Youtube-каналі Новини.LIVE за посиланням.

Про що ефір

Головні теми ефіру Вечір.LIVE 26 вересня:

якщо Росія атакує українські АЕС, необхідно буде негайно втрутитися — заява Анджея Дуди;

у Кремлі заявили, що зміна ядерної доктрини — це сигнал "недружнім країнам" про наслідки;

Україна отримає крилаті авіабомби JSOW від США, які можуть бити на відстань до 110 км;

Зеленський подякував президенту США, Конгресу та обом партіям за 7,9 млрд доларів для України;

російський дрон пролетів на критично низькій висоті над Рівненською АЕС;

а фронті "найгарячіше" на Покровському напрямку — Генштаб повідомив, де зараз активно штурмує ворог;

ЗМІ пишуть, що Пентагон просив передати Україні снаряди з білим фосфором, але в Байдена були проти.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Нагадаємо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує супутникові знімки українських атомних електростанцій від інших країн та збирає інформацію про них. Лідер України попередив ООН про загрозу ядерного інциденту у разі атаки Росії на українські АЕС.

Раніше Новини.LIVE писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, як запобігти ударам російських окупантів по українських атомних електростанціях. Він зазначив, що це включає декілька компонентів, серед яких посилення протиповітряної оборони, тиск через МАГАТЕ та найголовніше — примус.