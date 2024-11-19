Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ — что сказали в ООН. Применила ли Украина ATACMS по территории России, а также обновление ядерной доктрины РФ после разрешения Украины на дальние удары — главные темы эфире Вечір.LIVE 19 ноября.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсуждают следующие темы:

в ООН подтвердили, что США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ;

Генштаб не комментировал информацию СМИ по применению ракет ATACMS по территории России;

Путин обновил ядерную доктрину РФ после разрешения Украины на дальние удары;

РФ изменила тактику, чтобы вернуть контроль над Курщиной;

численность солдат из КНДР в Курщине может возрасти до 100 тысяч;

Зеленский представил Совету 10 пунктов внутреннего Плана устойчивости;

Украина предложила партнерам новый подход к санкциям против России.

Кто станет гостями эфира Новини.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;

младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО) Екатерина Поп;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

старший офицер отделения коммуникаций управления 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ старший лейтенант Андрей Малик;

председатель Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Инна Иваненко;

советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, российские чиновники угрожают, чтобы США не позволили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Чиновники государства-агрессора утверждают, что Россия будет вынуждена ответить на эти действия.

Ранее Новости.LIVT писали, что президент США Джо Байден впервые позволил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.