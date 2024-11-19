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Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

19 ноября 2024 г. 17:56

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ — что сказали в ООН. Применила ли Украина ATACMS по территории России, а также обновление ядерной доктрины РФ после разрешения Украины на дальние удары — главные темы эфире Вечір.LIVE 19 ноября.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в ООН подтвердили, что США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ;
  • Генштаб не комментировал информацию СМИ по применению ракет ATACMS по территории России;
  • Путин обновил ядерную доктрину РФ после разрешения Украины на дальние удары;
  • РФ изменила тактику, чтобы вернуть контроль над Курщиной;
  • численность солдат из КНДР в Курщине может возрасти до 100 тысяч;
  • Зеленский представил Совету 10 пунктов внутреннего Плана устойчивости;
  • Украина предложила партнерам новый подход к санкциям против России.

Кто станет гостями эфира Новини.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
  • младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО) Екатерина Поп;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • старший офицер отделения коммуникаций управления 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ старший лейтенант Андрей Малик;
  • председатель Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Инна Иваненко;
  • советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, российские чиновники угрожают, чтобы США не позволили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Чиновники государства-агрессора утверждают, что Россия будет вынуждена ответить на эти действия.

Ранее Новости.LIVT писали, что президент США Джо Байден впервые позволил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

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19:24 Зеленский прокомментировал новости о сокращении помощи от США

19:12 Города с самыми дешевыми квартирами — где выгодно покупать жилье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:03 На Николаевщине депутат пытался нажиться на обстрелах города

18:38 Дания уже доставила Украине шесть F-16 — сколько еще передадут

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE