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Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2024 р. 17:56

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

США дозволили Україні використати далекобійну зброю для ударів по РФ — що сказали в ООН. Чи застосувала Україна ATACMS по території Росії, а також оновлення ядерної доктрини РФ після дозволу Україні на дальні удари — головні теми ефірі Вечір.LIVE 19 листопада. 

Про це та не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в — ефірі Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • в ООН підтвердили, що США дозволили Україні використати далекобійну зброю для ударів по РФ;
  • Генштаб не коментував інформацію ЗМІ щодо застосування ракет ATACMS по території Росії;
  • Путін оновив ядерну доктрину РФ після дозволу Україні на дальні удари;
  • РФ змінила тактику, ​​щоб повернути контроль над Курщиною;
  • чисельність солдатів з КНДР на Курщині може зрости до 100 тисяч;
  • Зеленський представив Раді 10 пунктів внутрішнього Плану стійкості;
  • Україна запропонувала партнерам новий підхід до санкцій проти Росії.

Хто стане гостями ефіру Новини.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
  • молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО) Катерина Поп;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • старший офіцер відділення комунікацій управління 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ старший лейтенант Андрій Малик;
  • голова Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Інна Іваненко;
  • радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські чиновники погрожують, аби США не дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території РФ. Посадовці держави-агресора стверджують, що Росія буде змушена відповісти на ці дії.

Раніше Новини.LIVT писали, що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

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18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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