Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

США дозволили Україні використати далекобійну зброю для ударів по РФ — що сказали в ООН. Чи застосувала Україна ATACMS по території Росії, а також оновлення ядерної доктрини РФ після дозволу Україні на дальні удари — головні теми ефірі Вечір.LIVE 19 листопада.

Про це та не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в — ефірі Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

в ООН підтвердили, що США дозволили Україні використати далекобійну зброю для ударів по РФ;

Генштаб не коментував інформацію ЗМІ щодо застосування ракет ATACMS по території Росії;

Путін оновив ядерну доктрину РФ після дозволу Україні на дальні удари;

РФ змінила тактику, ​​щоб повернути контроль над Курщиною;

чисельність солдатів з КНДР на Курщині може зрости до 100 тисяч;

Зеленський представив Раді 10 пунктів внутрішнього Плану стійкості;

Україна запропонувала партнерам новий підхід до санкцій проти Росії.

Хто стане гостями ефіру Новини.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО) Катерина Поп;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

старший офіцер відділення комунікацій управління 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ старший лейтенант Андрій Малик;

голова Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Інна Іваненко;

радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські чиновники погрожують, аби США не дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території РФ. Посадовці держави-агресора стверджують, що Росія буде змушена відповісти на ці дії.

Раніше Новини.LIVT писали, що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.