Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Владимир Крейденко, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая, CEO компании Innoware Дмитрий Попинако, советник комитета Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, военный аналитик Евгений Дикий и военный обозреватель Давид Шарп. В частности, они обсудят последнее заявление НАТО.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Украина начала получать деньги за счет замороженных активов России.

Также они отреагируют на то, что Верховная Рада ликвидировала медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Среди других тем:

остатки запорожских домов, разрушенных обстрелами, пойдут на строительство дорог;

до февраля 2025 года ограниченно пригодным военнообязанным необходимо пройти ВВК;

Зеленский прокомментировал обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста.

Напомним, командование НАТО в Висбадене, Германия, приступило к координации западной военной помощи Украине.

Также до 5 февраля граждане, имеющие статус ограниченно пригодных, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.