Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Володимир Крейденко, міністр охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька, CEO компанії Innoware Дмитро Попінако, радник комітету Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, військовий аналітик Євген Дикий та військовий оглядач Давид Шарп. Зокрема, вони обговорять останню заяву НАТО.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Україна почала отримувати гроші коштом заморожених активів Росії.

Також вони відреагують на те, що Верховна Рада ліквідувала медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Серед інших тем:

Залишки запорізьких будинків, зруйнованих обстрілами, підуть на будівництво доріг;

До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК;

Зеленський прокоментував обговорення про можливе зниження мобілізаційного віку.

Нагадаємо, командування НАТО у Вісбадені, Німеччина, приступило до координації західної військової допомоги Україні.

Також до 5 лютого громадяни, які мають статус обмежено придатних, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.