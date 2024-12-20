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Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

20 грудня 2024 р. 17:50

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

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13:00Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

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08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

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19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Володимир Крейденко, міністр охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька, CEO компанії Innoware Дмитро Попінако, радник комітету Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, військовий аналітик Євген Дикий та військовий оглядач Давид Шарп. Зокрема, вони обговорять останню заяву НАТО.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Україна почала отримувати гроші коштом заморожених активів Росії.

Також вони відреагують на те, що Верховна Рада ліквідувала медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Серед інших тем: 

  • Залишки запорізьких будинків, зруйнованих обстрілами, підуть на будівництво доріг;
  • До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК;
  • Зеленський прокоментував обговорення про можливе зниження мобілізаційного віку.

Нагадаємо, командування НАТО у Вісбадені, Німеччина, приступило до координації західної військової допомоги Україні.

Також до 5 лютого громадяни, які мають статус обмежено придатних, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

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17:43 Зеленський поговорив з Усиком перед боєм із Ф’юрі — відео

17:23 У Львів привезли легендарний золотий м'яч Шевченка — де побачити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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