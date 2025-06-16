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Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

16 июня 2025 г. 13:00

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Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

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Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

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13:00 Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

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16:15 Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может быть посредником между Израилем и Ираном. А российские войска активизировались в Сумской области, Генштаб добавил новое направление в ежедневные сводки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • политолог, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна" Игорь Попов;
  • украинский журналист в Израиле Леонид Барац.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана;
  • ВСУ поразили на Запорожском направлении полевой склад боеприпасов;
  • Генштаб добавляет новое направление боев из-за активизации войск РФ;
  • Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений;
  • Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7.

Напомним, ночью в результате российской атаки на Киев тяжелые ранения получил молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.

Также Новини.LIVE побывали на месте удара дрона на Русановских Садах в Днепровском районе столицы и показали последствия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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