Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может быть посредником между Израилем и Ираном. А российские войска активизировались в Сумской области, Генштаб добавил новое направление в ежедневные сводки.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
- политолог, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна" Игорь Попов;
- украинский журналист в Израиле Леонид Барац.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана;
- ВСУ поразили на Запорожском направлении полевой склад боеприпасов;
- Генштаб добавляет новое направление боев из-за активизации войск РФ;
- Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений;
- Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7.
Напомним, ночью в результате российской атаки на Киев тяжелые ранения получил молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.
Также Новини.LIVE побывали на месте удара дрона на Русановских Садах в Днепровском районе столицы и показали последствия.