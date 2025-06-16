Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может быть посредником между Израилем и Ираном. А российские войска активизировались в Сумской области, Генштаб добавил новое направление в ежедневные сводки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

политолог, эксперт аналитического центра "Об'єднана Україна" Игорь Попов;

украинский журналист в Израиле Леонид Барац.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана;

ВСУ поразили на Запорожском направлении полевой склад боеприпасов;

Генштаб добавляет новое направление боев из-за активизации войск РФ;

Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений;

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7.

Напомним, ночью в результате российской атаки на Киев тяжелые ранения получил молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.

Также Новини.LIVE побывали на месте удара дрона на Русановских Садах в Днепровском районе столицы и показали последствия.