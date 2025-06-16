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Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

16 червня 2025 р. 13:00

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Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

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Розмова Трампа з Путіним й атаки на Ізраїль — ефір Ранок.LIVE

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Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

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Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним й атаки на Ізраїль — ефір Ранок.LIVE

15 червня 2025
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23:00 Світові лідери прибувають на саміт G7, чекають Зеленського — ефір

14 червня 2025
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17:43 Американці масово протестують проти Трампа — прямий ефір зі США

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16:15 Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не може бути посередником між Ізраїлем та Іраном. А російські війська активізувалися у Сумській області, Генштаб додав новий напрямок до щоденних зведень.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • політолог, експерт-міжнародникМаксим Несвітайлов;
  • майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко; 
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
  • політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • український журналіст в Ізраїлі Леонід Барац.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • В Ізраїлі кількість постраждалих різко зросла після ударів Ірану;
  • ЗСУ уразили на Запорізькому напрямку польовий склад боєприпасів;
  • Генштаб додає новий напрямок боїв через активізацію військ РФ;
  • Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків;
  • Трамп зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7.

Нагадаємо, вночі внаслідок російської атаки на Київ тяжкі поранення отримав молодий чоловік 2004 року народження, його ушпиталили. 

Також Новини.LIVE побували на місці удару дрона на Русанівських Садах у Дніпровському районі столиці й показали наслідки.

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12:57 Кордон під замком — схема переправки до ПМР з Одещини дала збій

12:53 Єрмак розкрив, що чекає Зеленського на саміті G7

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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