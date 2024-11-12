Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист Сергей Ауслендер, глава Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, депутат Киевсовета Тарас Козак, основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов, нардеп Иван Крулько и экономист Олег Устенко. В частности, они обсудят последнее заявление Президента Франции Эммануэля Макрона.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление Президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в Вооруженных силах Украины. Также они прокомментируют судьбу киевского метро.

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, которое внедряет реальный и прозрачный механизм переводов военных между частями.

Также бывшему руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому объявили подозрение в служебной халатности. По информации правоохранителей, его действия повлекли за собой подтопление тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".