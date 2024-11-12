Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE arrow
Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

12 ноября 2024 г. 17:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист Сергей Ауслендер, глава Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, депутат Киевсовета Тарас Козак, основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов, нардеп Иван Крулько и экономист Олег Устенко. В частности, они обсудят последнее заявление Президента Франции Эммануэля Макрона.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление Президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в Вооруженных силах Украины. Также они прокомментируют судьбу киевского метро.

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии. 

Напомним, Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, которое внедряет реальный и прозрачный механизм переводов военных между частями

Также бывшему руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому объявили подозрение в служебной халатности. По информации правоохранителей, его действия повлекли за собой подтопление тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

Новость с фото

17:23 Коллекционеры в восторге — какие старые телефоны стали ценными

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям