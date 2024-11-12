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Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2024 р. 17:59

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17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

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10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

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09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Сергій Ауслендер, голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, депутат Київради Тарас Козак, засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов, нардеп Іван Крулько та економіст Олег Устенко. Зокрема, вони обговорять останню заяву Президента Франції Емманюеля Макрона.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву Президента України Володимира Зеленського щодо змін у Збройних силах України. Також вони прокоментують долю київського метро.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що уряд ухвалив постанову, яка впроваджує реальний та прозорий механізм переведень військових між частинами

Також колишньому керівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському оголосили підозру в службовій недбалості. За інформацією правоохоронців, його дії спричинили підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

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01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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