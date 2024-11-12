Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Сергій Ауслендер, голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, депутат Київради Тарас Козак, засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов, нардеп Іван Крулько та економіст Олег Устенко. Зокрема, вони обговорять останню заяву Президента Франції Емманюеля Макрона.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву Президента України Володимира Зеленського щодо змін у Збройних силах України. Також вони прокоментують долю київського метро.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що уряд ухвалив постанову, яка впроваджує реальний та прозорий механізм переведень військових між частинами.

Також колишньому керівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському оголосили підозру в службовій недбалості. За інформацією правоохоронців, його дії спричинили підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".