Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о последних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно войны в Украине. Узнаем подпишет ли Украина обновленное соглашение с США о полезных ископаемых. Также обсудим идею наказывать работников ТЦК за мобилизацию с нарушениями.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

старший лейтенант ВСУ, председатель Гражданской лиги Украина-НАТО Сергей Джерж;

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко;

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;

военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ряд вопросов.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых.