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Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

21 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о последних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно войны в Украине. Узнаем подпишет ли Украина обновленное соглашение с США о полезных ископаемых. Также обсудим идею наказывать работников ТЦК за мобилизацию с нарушениями.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • старший лейтенант ВСУ, председатель Гражданской лиги Украина-НАТО Сергей Джерж;
  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко;
  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
  • военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ряд вопросов.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых.

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07:43 Россия искажает позицию Китая относительно войны в Украине

07:19 Помощь при увольнении из ВСУ — имеют ли на нее право иностранцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Миллион за службу — сколько человек призовут и где взять деньги

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла