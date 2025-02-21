Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні. Дізнаємося, чи підпише Україна оновлену угоду зі США про корисні копалини. Також обговоримо ідею карати працівників ТЦК за мобілізацію з порушеннями.
Ефір можна подивитися за посиланням.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
- старший лейтенант ЗСУ, голова Громадянської ліги Україна-НАТО Сергій Джерж;
- експерт з міжнародних питань Богдан Ференс;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
- кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко;
- народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
- військово політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Нагадаємо, 20 лютого президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили низку питань.
Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини.