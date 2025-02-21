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Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

21 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні. Дізнаємося, чи підпише Україна оновлену угоду зі США про корисні копалини. Також обговоримо ідею карати працівників ТЦК за мобілізацію з порушеннями.

Ефір можна подивитися за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • старший лейтенант ЗСУ, голова Громадянської ліги Україна-НАТО Сергій Джерж;
  • експерт з міжнародних питань Богдан Ференс;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко;
  • народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
  • військово політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 20 лютого президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили низку питань.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини.

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08:32 Черги на кордоні України — на якому з КПП є незначні затори

08:29 Нові правила ВЛК — як проходитимуть медогляд чоловіки з 1 березня

08:25 Рубіо назвав умову, за якої можлива зустріч Трампа з Путіним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Словаччина вислала українця і заборонила в'їзд до ЄС на два роки

08:02 Не з’явився до ТЦК через кредити — як суд покарав чоловіка

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