Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні. Дізнаємося, чи підпише Україна оновлену угоду зі США про корисні копалини. Також обговоримо ідею карати працівників ТЦК за мобілізацію з порушеннями.

Ефір можна подивитися за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

старший лейтенант ЗСУ, голова Громадянської ліги Україна-НАТО Сергій Джерж;

експерт з міжнародних питань Богдан Ференс;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко;

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

військово політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 20 лютого президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили низку питань.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини.