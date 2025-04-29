Слова Макрона о войне и новая позиция Трампа — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о решающих неделях в войне. Также выясним, что стало причиной изменения позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине.

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Другие темы эфира

Кремль отклонил предложенное Зеленским 30-дневное перемирие;

На доходы от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka введут налог;

Ко Дню Независимости ветеранам и пострадавшим от войны выплатят денежную помощь.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

народный депутат от партии "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов;

общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях готов поддержать Украину, однако не обязательно ее нынешнего лидера — Владимира Зеленского.

Также мы писали, что в Кремле отвергли инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по установлению 30-дневного режима прекращения огня.