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Слова Макрона о войне и новая позиция Трампа — эфир Вечір.LIVE

Слова Макрона о войне и новая позиция Трампа — эфир Вечір.LIVE

29 апреля 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о решающих неделях в войне. Также выясним, что стало причиной изменения позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Кремль отклонил предложенное Зеленским 30-дневное перемирие;
  • На доходы от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka введут налог;
  • Ко Дню Независимости ветеранам и пострадавшим от войны выплатят денежную помощь.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов;
  • общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях готов поддержать Украину, однако не обязательно ее нынешнего лидера — Владимира Зеленского.

Также мы писали, что в Кремле отвергли инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по установлению 30-дневного режима прекращения огня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона