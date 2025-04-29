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Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

29 квітня 2025 р. 17:50

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Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про вирішальні тижні у війні. Також з’ясуємо, що стало причиною зміни позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Кремль відхилив запропоноване Зеленським 30-денне перемир’я;
  • На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок;
  • До Дня Незалежності ветеранам і постраждалим від війни виплатять грошову допомогу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов;
  • громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що за певних умов готовий підтримати Україну, однак не обов’язково її нинішнього лідера — Володимира Зеленського.

Також ми писали, що у Кремлі відкинули ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо встановлення 30-денного режиму припинення вогню.

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18:13 У Києві ремонтують дорогу, але з порушеннями безпеки — де саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Головні нововведення травня 2025 — до чого готуватися українцям

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