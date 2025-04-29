Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про вирішальні тижні у війні. Також з’ясуємо, що стало причиною зміни позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України.
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Інші теми ефіру
- Кремль відхилив запропоноване Зеленським 30-денне перемир’я;
- На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок;
- До Дня Незалежності ветеранам і постраждалим від війни виплатять грошову допомогу.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- народний депутат від партії "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов;
- громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що за певних умов готовий підтримати Україну, однак не обов’язково її нинішнього лідера — Володимира Зеленського.
Також ми писали, що у Кремлі відкинули ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо встановлення 30-денного режиму припинення вогню.