Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про вирішальні тижні у війні. Також з’ясуємо, що стало причиною зміни позиції американського лідера Дональда Трампа щодо України.

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Інші теми ефіру

Кремль відхилив запропоноване Зеленським 30-денне перемир’я;

На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок;

До Дня Незалежності ветеранам і постраждалим від війни виплатять грошову допомогу.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

народний депутат від партії "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов;

громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що за певних умов готовий підтримати Україну, однак не обов’язково її нинішнього лідера — Володимира Зеленського.

Також ми писали, що у Кремлі відкинули ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо встановлення 30-денного режиму припинення вогню.