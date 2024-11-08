Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали депутат Киевского городского совета Леонид Емец, политический эксперт Дмитрий Васильев, глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец. В частности, они обсудят заявление экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, как Дональд Трамп может закончить войну в Украине.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление, что США поддержат переговоры Украины с Россией, как только Президент Владимир Зеленский будет к этому готов.

Также они обсудят отправку ракет ПВО для испытаний в боевых условиях от Эстонии и российскую атаку на Запорожье.

Напомним, Кулеба высказал свое видение относительно перспектив помощи США в случае президентства Дональда Трампа.

Также США готовы поддержать переговоры между Россией и Украиной только при условии, что Зеленский сам выразит готовность.