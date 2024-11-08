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Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

8 ноября 2024 г. 17:50

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

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16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

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15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

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13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

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16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

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15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

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13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Гостями эфира Вечір.LIVE стали депутат Киевского городского совета Леонид Емец, политический эксперт Дмитрий Васильев, глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец. В частности, они обсудят заявление экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, как Дональд Трамп может закончить войну в Украине.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление, что США поддержат переговоры Украины с Россией, как только Президент Владимир Зеленский будет к этому готов.

Также они обсудят отправку ракет ПВО для испытаний в боевых условиях от Эстонии и российскую атаку на Запорожье.

Напомним, Кулеба высказал свое видение относительно перспектив помощи США в случае президентства Дональда Трампа.

Также США готовы поддержать переговоры между Россией и Украиной только при условии, что Зеленский сам выразит готовность.

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