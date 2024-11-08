Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали депутат Київської міської ради Леонід Ємець, політичний експерт Дмитро Васильєв, голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв та голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець. Зокрема, вони обговорять заяву ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, як Дональд Трамп може закінчити війну в Україні.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву, що США підтримають перемовини України з Росією, як тільки Президент Володимир Зеленський буде до цього готовий.

Також вони обговорять відправку ракет ППО для випробувань в бойових умовах від Естонії та російську атаку на Запоріжжя.

Нагадаємо, Кулеба висловив своє бачення щодо перспектив допомоги США у разі президентства Дональда Трампа.

Також США готові підтримати переговори між Росією та Україною лише за умови, що Зеленський сам висловить готовність.