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Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

31 марта 2025 г. 17:50

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, народный депутат Богдан Кицак, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, политтехнолог Руслан Рохов, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Насходовский, авиаэксперт Богдан Долинце, генерал-майор запаса Сергей Кривонос, российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В частности, они обсудят заявление руководитель ОП Андрея Ермака о нарушении Россией перемирия.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют, что в России заявили, что начали обсуждать с США проекты в сфере редкоземельных металлов.

Также они отреагируют на информацию СМИ об организации выборов в Украине уже этим летом.

Среди других тем:

  • на фоне слухов о выборах Залужный ответил, собирается ли в президенты;
  • в ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из Европы, чтобы определить количество и локации возможного размещения миротворческих сил, — The Washington Post.

Напомним, Ермак пообщался с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран G7 и обсудил прекращение войны.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на президентских выборах.

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