Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, народний депутат Богдан Кицак, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, політтехнолог Руслан Рохов, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Насходовський, авіаексперт Богдан Долінце, генерал-майор запасу Сергій Кривонос, російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов та заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Зокрема, вони обговорять заяву керівник ОП Андрія Єрмака про порушення Росією перемирʼя.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують, що у Росії заявили, що почали обговорювати зі США проєкти у сфері рідкісноземельних металів.

Також вони відреагують на інформацію ЗМІ про організацію виборів в Україні вже цього літа.

Серед інших тем:

на тлі чуток про вибори Залужний відповів, чи збирається у президенти;

у найближчі тижні до України прибудуть військові групи з Європи, щоб визначити кількість і локації можливого розміщення миротворчих сил, — The Washington Post.

Нагадаємо, Єрмак поспілкувався з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7 та обговорив припинення війни.

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний відповів, чи балотуватиметься на президентських виборах.