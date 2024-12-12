Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, нардеп Олег Дунда и военный аналитик Денис Попович. В частности, они обсудят заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по поводу переговоров.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют отключение света в Украине и подготовку США объявить новые санкции против российской нефти.

Они также отреагируют на то, что оккупанты готовятся активизироваться на Запорожье.

Среди других тем:

кто уже получил "тысячу от Зеленского";

Трамп на свою инаугурацию в январе пригласил Си Цзиньпина;

возможный директор ФБР угрожает Зеленскому.

Напомним, 10 декабря украинцы начали получать по 1 000 гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка".

Также в ISW сообщали, что Россия продолжает испытывать мощное экономическое давление из-за войны против Украины.