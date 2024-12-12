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Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

12 декабря 2024 г. 13:04

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

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08:00Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, нардеп Олег Дунда и военный аналитик Денис Попович. В частности, они обсудят заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по поводу переговоров.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют отключение света в Украине и подготовку США объявить новые санкции против российской нефти.

Они также отреагируют на то, что оккупанты готовятся активизироваться на Запорожье.

Среди других тем:

  • кто уже получил "тысячу от Зеленского";
  • Трамп на свою инаугурацию в январе пригласил Си Цзиньпина;
  • возможный директор ФБР угрожает Зеленскому.

Напомним, 10 декабря украинцы начали получать по 1 000 гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка".

Также в ISW сообщали, что Россия продолжает испытывать мощное экономическое давление из-за войны против Украины.

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13:57 Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

13:54 В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:49 Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

13:33 В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

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13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE