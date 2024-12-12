Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, нардеп Олег Дунда та військовий аналітик Денис Попович. Зокрема, вони обговорять заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо переговорів.
Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір День.LIVE
Гості ефіру прокоментують відключення світла в Україні та підготовку США оголосити нові санкції проти російської нафти.
Вони також відреагують на те, що окупанти готуються активізуватися на Запоріжжі.
Серед інших тем:
- хто вже отримав "тисячу від Зеленського";
- Трамп на свою інавгурацію у січні запросив Сі Цзіньпіна;
- можливий директор ФБР погрожує Зеленському.
Нагадаємо, 10 грудня українці почали отримувати по 1 000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка".
Також в ISW повідомляли, що Росія продовжує відчувати потужний економічний тиск через війну проти України.