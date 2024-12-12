Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, нардеп Олег Дунда та військовий аналітик Денис Попович. Зокрема, вони обговорять заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо переговорів.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують відключення світла в Україні та підготовку США оголосити нові санкції проти російської нафти.

Вони також відреагують на те, що окупанти готуються активізуватися на Запоріжжі.

Серед інших тем:

хто вже отримав "тисячу від Зеленського";

Трамп на свою інавгурацію у січні запросив Сі Цзіньпіна;

можливий директор ФБР погрожує Зеленському.

Нагадаємо, 10 грудня українці почали отримувати по 1 000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка".

Також в ISW повідомляли, що Росія продовжує відчувати потужний економічний тиск через війну проти України.