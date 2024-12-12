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Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

12 грудня 2024 р. 13:04

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22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

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16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Гостями ефіру День.LIVE стали голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, нардеп Олег Дунда та військовий аналітик Денис Попович. Зокрема, вони обговорять заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо переговорів.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують відключення світла в Україні та підготовку США оголосити нові санкції проти російської нафти.

Вони також відреагують на те, що окупанти готуються активізуватися на Запоріжжі. 

Серед інших тем:

  • хто вже отримав "тисячу від Зеленського";
  • Трамп на свою інавгурацію у січні запросив Сі Цзіньпіна;
  • можливий директор ФБР погрожує Зеленському.

Нагадаємо, 10 грудня українці почали отримувати по 1 000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка".

Також в ISW повідомляли, що Росія продовжує відчувати потужний економічний тиск через війну проти України.

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06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

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22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала