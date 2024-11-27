Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали генерал-майор запаса Сергей Кривонос, нардеп Олег Дунда, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз и военный эксперт Роман Свитан. В частности, они обсудят заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о переговорах с Россией.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление, а российские оккупанты продвигаются рекордными темпами с начала войны.

Они также прокомментируют помощь от США в 2025 году, новые правила военной службы для мужчин 55-60 лет и скандал с бракованными минами.

Напомним, Ермак отметил, что Украина открыта к мирным переговорам, однако их начало возможно только после возвращения к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Также оккупанты за неделю захватили примерно 235 квадратных километров территории Украины, установив рекорд продвижения с начала 2022 года.