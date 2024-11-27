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Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

27 листопада 2024 р. 17:50

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17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

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17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

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14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

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13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

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13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

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11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

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09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

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08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

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17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали генерал-майор запасу Сергій Кривонос, нардеп Олег Дунда, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз та військовий експерт Роман Світан. Зокрема, вони обговорять заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про переговори з Росією.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ, а російські окупанти просуваються рекордними темпами від початку війни.

Вони також прокоментують допомогу від США у 2025 році, нові правила військової служби для чоловіків 55-60 років та скандал з бракованими мінами.

Нагадаємо, Єрмак зазначив, що Україна відкрита до мирних переговорів, проте їх початок можливий лише після повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Також окупанти за тиждень захопили приблизно 235 квадратних кілометрів території України, встановивши рекорд просування з початку 2022 року.

 

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18:16 Подоляк назвав "Орєшнік" вигадкою Кремля — деталі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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