Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали генерал-майор запасу Сергій Кривонос, нардеп Олег Дунда, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз та військовий експерт Роман Світан. Зокрема, вони обговорять заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про переговори з Росією.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ, а російські окупанти просуваються рекордними темпами від початку війни.

Вони також прокоментують допомогу від США у 2025 році, нові правила військової служби для чоловіків 55-60 років та скандал з бракованими мінами.

Нагадаємо, Єрмак зазначив, що Україна відкрита до мирних переговорів, проте їх початок можливий лише після повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Також окупанти за тиждень захопили приблизно 235 квадратних кілометрів території України, встановивши рекорд просування з початку 2022 року.