Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили возможную роль Дональда Трампа в завершении войны. Польское издание тем временем опубликовало предложения президента США по прекращению войны.
О чем эфир
Вместе с гостями в студии будут обсуждены актуальные темы:
- У Макрона рассказали о возможном окончании войны в Украине;
- Исторические тарифы США для Индии, Бразилии и других стран вступили в силу;
- Состоялась координация между европейскими лидерами, чтобы согласовать общий подход к возможному участию Трампа в мирных инициативах;
- США сделали "выгодное предложение" России по завершению боевых действий в Украине.
Среди гостей в студии в этот вечер:
- Агия Загребельская, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности;
- Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
- Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
- Родион Кудряшов, заместитель командира Третьего Армейского Корпуса.
Напомним, Зеленский заключил новые договоренности с канцлером Германии по ПВО.
А также Путин назвал возможное место встречи с Дональдом Трампом в ближайшие дни.