Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE
Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

7 августа 2025 г. 18:06

Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025
Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Трамп ввел санкции против покупателя нефти РФ — эфир Вечір.LIVE

Встреча Путина с Уиткоффом и операции СБУ — эфир День.LIVE

Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

5 августа 2025
Трамп подписывает указы в прямом эфире — что скажет об Украине

Трамп готов заставить Россию завершить войну — эфир Вечір.LIVE

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

08:00 Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025
23:21 Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

19:00 Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили возможную роль Дональда Трампа в завершении войны. Польское издание тем временем опубликовало предложения президента США по прекращению войны.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Вместе с гостями в студии будут обсуждены актуальные темы:

  • У Макрона рассказали о возможном окончании войны в Украине;
  • Исторические тарифы США для Индии, Бразилии и других стран вступили в силу;
  • Состоялась координация между европейскими лидерами, чтобы согласовать общий подход к возможному участию Трампа в мирных инициативах;
  • США сделали "выгодное предложение" России по завершению боевых действий в Украине.

Среди гостей в студии в этот вечер:

  • Агия Загребельская, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности;
  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Родион Кудряшов, заместитель командира Третьего Армейского Корпуса.

Напомним, Зеленский заключил новые договоренности с канцлером Германии по ПВО.

А также Путин назвал возможное место встречи с Дональдом Трампом в ближайшие дни.

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

06:14 Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города

6 августа

19:43 Море в Одессе стало зеленым — опасность водорослей на побережье

06:33 Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

5 августа

18:43 Овощи, фрукты и мясо — как изменились цены на продукты в Одессе

06:33 Отдых в Одессе — на что туристы больше всего тратят деньги

4 августа

19:44 Возможное подорожание коммуналки — что думают об этом одесситы

31 июля

19:43 Как выглядит Одесский "Привоз" через неделю после атаки шахедов

25 июля

19:43 На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

08:00 Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа
23:21 Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

19:00 Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

