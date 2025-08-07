Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський обговорили можливу роль Дональда Трампа в завершенні війни. Польське видання тим часом опублікувало пропозиції президента США щодо припинення війни.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Разом із гостями у студії будуть обговорені актуальні теми:

У Макрона розповіли про можливе закінчення війни в Україні;

Історичні тарифи США для Індії, Бразилії та інших країн набули чинності;

Відбулася координація між європейськими лідерами, щоб узгодити спільний підхід до можливої участі Трампа у мирних ініціативах;

США зробили "вигідну пропозицію" Росії щодо завершення бойових дій в Україні.

Серед гостей у студії цього вечора:

Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;

Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Родіон Кудряшов, Заступник командира Третього Армійського Корпусу.

Нагадаємо, Зеленський уклав нові домовленості з канцлером Німеччини щодо ППО.

А також Путін назвав можливе місце зустрічі з Дональдом Трампом у найближчі дні.