Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE arrow
Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2025 р. 18:06

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2025
Text

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
Text

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

18:06 Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2025
Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський обговорили можливу роль Дональда Трампа в завершенні війни. Польське видання тим часом опублікувало пропозиції президента США щодо припинення війни.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Разом із гостями у студії будуть обговорені актуальні теми:

  • У Макрона розповіли про можливе закінчення війни в Україні;
  • Історичні тарифи США для Індії, Бразилії та інших країн набули чинності;
  • Відбулася координація між європейськими лідерами, щоб узгодити спільний підхід до можливої участі Трампа у мирних ініціативах;
  • США зробили "вигідну пропозицію" Росії щодо завершення бойових дій в Україні.

Серед гостей у студії цього вечора:

  • Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;
  • Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Родіон Кудряшов, Заступник командира Третього Армійського Корпусу.

Нагадаємо, Зеленський уклав нові домовленості з канцлером Німеччини щодо ППО.

А також Путін назвав можливе місце зустрічі з Дональдом Трампом у найближчі дні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:51 Зустріч Зеленського та глави МЗС Румунії — що обговорювали

19:50 Шахтар залишився без форварда перед грою з Панатінаїкосом

19:39 Румунія посилює підтримку України — яку допомогу надасть

19:25 Нафти буде більше — де знайшли нове родовище і що це змінить

19:20 У Зеленського спростували "вигідну пропозицію" Трампа для Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним

19:17 Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн

19:10 Знущалися з підлітка — на Одещині поліція відкрила справу

19:10 Зробити повірку лічильників стало простіше — де змінились умови

18:43 Вартість житла в Одесі — як змінилися ціни та який попит

19:51 Зустріч Зеленського та глави МЗС Румунії — що обговорювали

19:50 Шахтар залишився без форварда перед грою з Панатінаїкосом

19:39 Румунія посилює підтримку України — яку допомогу надасть

19:25 Нафти буде більше — де знайшли нове родовище і що це змінить

19:20 У Зеленського спростували "вигідну пропозицію" Трампа для Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним

19:17 Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн

19:10 Знущалися з підлітка — на Одещині поліція відкрила справу

19:10 Зробити повірку лічильників стало простіше — де змінились умови

18:43 Вартість житла в Одесі — як змінилися ціни та який попит

18:43 Вартість житла в Одесі — як змінилися ціни та який попит

06:33 Нові правила гри з криптовалютою в Україні — що зміниться

06:14 Як живе та як виглядає Миколаїв, — репортаж з міста

6 серпня

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

06:33 Скільки коштує відпочити в Одесі у серпні і що обрати туристам

5 серпня

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

06:33 Відпочинок в Одесі — на що туристи найбільше витрачають гроші

4 серпня

19:44 Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

31 липня

19:43 Який вигляд має Одеський Привоз через тиждень після атаки шахедів

25 липня

19:43 На народження дитини 50 тис. — що думають одесити про ініціативу

Text

18:06 Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня
Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

07 серпня 2025 р. 13:06
Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2025 р. 08:00
Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

06 серпня 2025 р. 23:21
Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

06 серпня 2025 р. 19:00
Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2025 р. 18:02
Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

06 серпня 2025 р. 13:00
Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2025 р. 08:00
Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

05 серпня 2025 р. 23:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації