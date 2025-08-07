Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський обговорили можливу роль Дональда Трампа в завершенні війни. Польське видання тим часом опублікувало пропозиції президента США щодо припинення війни.
Про що ефір
Разом із гостями у студії будуть обговорені актуальні теми:
- У Макрона розповіли про можливе закінчення війни в Україні;
- Історичні тарифи США для Індії, Бразилії та інших країн набули чинності;
- Відбулася координація між європейськими лідерами, щоб узгодити спільний підхід до можливої участі Трампа у мирних ініціативах;
- США зробили "вигідну пропозицію" Росії щодо завершення бойових дій в Україні.
Серед гостей у студії цього вечора:
- Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;
- Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;
- Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
- Родіон Кудряшов, Заступник командира Третього Армійського Корпусу.
Нагадаємо, Зеленський уклав нові домовленості з канцлером Німеччини щодо ППО.
А також Путін назвав можливе місце зустрічі з Дональдом Трампом у найближчі дні.