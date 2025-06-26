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Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

26 июня 2025 г. 8:00

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13:29 Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предупреждении генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая идет со стороны России. Также узнаем о последних заявлениях президента США Дональда Трампа относительно российского диктатора Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • военный эксперт, бывший работник СБУ Иван Ступак;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский;
  • заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
  • военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
  • экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;
  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • социолог Андрей Еременко;
  • председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали, что на саммите НАТО в Гааге не осудили полномасштабную войну России против Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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