Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предупреждении генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая идет со стороны России. Также узнаем о последних заявлениях президента США Дональда Трампа относительно российского диктатора Владимира Путина.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира
- военный эксперт, бывший работник СБУ Иван Ступак;
- член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
- полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский;
- заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
- военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
- экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- социолог Андрей Еременко;
- председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.
Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Также мы писали, что на саммите НАТО в Гааге не осудили полномасштабную войну России против Украины.