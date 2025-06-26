Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предупреждении генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая идет со стороны России. Также узнаем о последних заявлениях президента США Дональда Трампа относительно российского диктатора Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

военный эксперт, бывший работник СБУ Иван Ступак;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский;

заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;

военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;

экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;

экономист, финансист Сергей Фурса;

социолог Андрей Еременко;

председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали, что на саммите НАТО в Гааге не осудили полномасштабную войну России против Украины.