Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо загрози, яка йде з боку Росії. Також дізнаємось про останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна.

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Гості сьогоднішнього ефіру

військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський;

заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;

військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;

ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

соціолог Андрій Єременко;

голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк.

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Також ми писали, що на саміті НАТО у Гаазі не засудили повномасштабну війну Росії проти України.