Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо загрози, яка йде з боку Росії. Також дізнаємось про останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Гості сьогоднішнього ефіру
- військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак;
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
- полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський;
- заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;
- військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;
- ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- соціолог Андрій Єременко;
- голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк.
Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.
Також ми писали, що на саміті НАТО у Гаазі не засудили повномасштабну війну Росії проти України.