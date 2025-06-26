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Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2025 р. 08:00

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13:29 Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо загрози, яка йде з боку Росії. Також дізнаємось про останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський;
  • заступник голови ЦВК Сергій Дубовик; 
  • військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;
  • ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк.

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Також ми писали, що на саміті НАТО у Гаазі не засудили повномасштабну війну Росії проти України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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