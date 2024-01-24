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Угроза болезни "Х" и может ли она стать причиной отсрочки — заявление ВОЗ

24 января 2024 г. 22:25

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По состоянию на сегодняшний день страны мира готовятся к новой пандемии — болезнь может быть в разы опаснее коронавируса. Об угрозе болезни "Х" и какой может быть пандемия — рассказал представитель ВОЗ Ярно Хабихт в комментарии журналистке Новини.LIVE Антонине Карташевой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Угроза болезни "Х" для украинцев

По словам представителя ВОЗ, публичные организации по здравоохранению должны обратить внимание общества на опасность новой болезни и подчеркнуть важность соблюдать все рекомендации.

"Это очень важная тема, особенно, когда мы думаем о болезнях во время войны. Давайте вспомним первые дни, когда люди эвакуировали своих детей, они не думали о болезнях и это было на пике ковыда в феврале 2022-го. Когда жизнь под угрозой, вы вряд ли думаете о болезнях.И это важный вопрос: почему, будучи стойкими и мужественными, люди забывали о том, чтобы заботиться о своем здоровье?" — сказал Ярно Хабихт.

В то же время добавил, что болезнь "Х" вряд ли расширит список тех заболеваний, которые могут быть причиной отсрочки от мобилизации.

"Когда мы говорим о Covid-19 — он уже не является глобальной пандемией, и мы знаем, что делать. Те, кто имеет серьезное течение болезни, должны обратиться в больницу, получить кислородную поддержку. Но это случаи тех, кто имеет хронические болезни — диабет, болезни сердца и др. Для новых болезней будет новая ситуация, и мы не знаем, какой она будет, но сейчас я не вижу, чтобы этот список был расширен", — добавил Хабихт.

Напомним, министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE выразил свое мнение об отсутствии страха у украинцев по поводу угрозы новой пандемии. По его словам, такой вопрос актуален не только для нашей страны. Однако он заверил, что пока нет угрозы для украинцев распространения новой болезни.

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