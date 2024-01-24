Угроза болезни "Х" и может ли она стать причиной отсрочки — заявление ВОЗ

По состоянию на сегодняшний день страны мира готовятся к новой пандемии — болезнь может быть в разы опаснее коронавируса. Об угрозе болезни "Х" и какой может быть пандемия — рассказал представитель ВОЗ Ярно Хабихт в комментарии журналистке Новини.LIVE Антонине Карташевой.

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Угроза болезни "Х" для украинцев

По словам представителя ВОЗ, публичные организации по здравоохранению должны обратить внимание общества на опасность новой болезни и подчеркнуть важность соблюдать все рекомендации.

"Это очень важная тема, особенно, когда мы думаем о болезнях во время войны. Давайте вспомним первые дни, когда люди эвакуировали своих детей, они не думали о болезнях и это было на пике ковыда в феврале 2022-го. Когда жизнь под угрозой, вы вряд ли думаете о болезнях.И это важный вопрос: почему, будучи стойкими и мужественными, люди забывали о том, чтобы заботиться о своем здоровье?" — сказал Ярно Хабихт.

В то же время добавил, что болезнь "Х" вряд ли расширит список тех заболеваний, которые могут быть причиной отсрочки от мобилизации.

"Когда мы говорим о Covid-19 — он уже не является глобальной пандемией, и мы знаем, что делать. Те, кто имеет серьезное течение болезни, должны обратиться в больницу, получить кислородную поддержку. Но это случаи тех, кто имеет хронические болезни — диабет, болезни сердца и др. Для новых болезней будет новая ситуация, и мы не знаем, какой она будет, но сейчас я не вижу, чтобы этот список был расширен", — добавил Хабихт.

Напомним, министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE выразил свое мнение об отсутствии страха у украинцев по поводу угрозы новой пандемии. По его словам, такой вопрос актуален не только для нашей страны. Однако он заверил, что пока нет угрозы для украинцев распространения новой болезни.