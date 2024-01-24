Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ

Станом на сьогоднішній день, країни світу готуються до пандемії — хвороба може бути в рази небезпечнішою за коронавірус. Про загрозу хвороби "Х" та якою може бути пандемія — розповів представник ВООЗ Ярно Хабіхт у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.

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Загроза хвороби "Х" для українців

За словами представника ВООЗ, публічні організації з охорони здоров'я повинні звернути увагу суспільства на небезпеку нової хвороби й наголосити на важливості дотримуватися усіх рекомендацій.

"Це дуже важлива тема, особливо, коли ми думаємо про хвороби у часи війни. Давайте згадаємо перші дні, коли люди евакуйовували своїх дітей, вони не думали про хвороби і це було на піку ковіду у лютому 2022-го. Коли життя під загрозою, ви навряд чи думаєте про хвороби. І це важливе питання: чому, будучи стійкими та мужніми, люди забували про те, щоб дбати про своє здоров'я?" — сказав Ярно Хабіхт.

Водночас, додав, що хвороба "Х" навряд чи розширить список тих захворювань, що можуть бути причиною відстрочки від мобілізації.

"Коли ми говоримо про Covid-19 — він вже не є глобальною пандемією, і ми знаємо, що робити. Ті, хто мають серйозний перебіг хвороби, мають звернутися до лікарні, отримати кисневу підтримку. Але це випадки тих, хто має хронічні хвороби — діабет, хвороби серця тощо. Для нових хвороб буде нова ситуація, і ми не знаємо, якою вона буде, але — зараз я не бачу, щоб цей список був розширений", — додав Хабіхт.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE висловив свою думку щодо відсутності страху в українців щодо загрози нової пандемії. За його словами, таке питання є актуальним не лише для нашої країни. Проте він запевнив, що наразі немає загрози для українців щодо поширення нової хвороби.